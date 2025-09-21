Denuncia con responsabilidad

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las legítimas protestas contra el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, siempre que sean pacíficas, no pueden derivar en un juicio sumarísimo que extienda las sospechas, trivialice las sanciones o los boicots de manera irresponsable en lugar de poner el foco en el gobierno ultranacionalista de Netanyahu

Editorial DV

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

La masacre que el Gobierno de Israel está provocando en la franja de Gaza es una ignominia que ha despertado la indignación de la opinión ... pública mundial, conmocionada por los asesinatos de decenas de miles de civiles inocentes, muchos de ellos niños que simplemente buscaban comida. Este genocidio ha despertado el nervio moral e interpela las conciencias, pero también abre un debate serio sobre los límites de las respuestas más eficaces para denunciar semejante atrocidad. Corremos el riesgo de banalizar determinadas protestas y convertirlas en arietes demagógicos de protagonismo político que desvirtúan la crítica, por radical que sea a una 'ocupación' ilegítima, que Netanyahu quiere convertir en 'limpieza étnica' para completar sus afanes ultranacionalistas. No es de recibo activar una nueva Inquisición que determine qué es lo moralmente correcto y que entre en el territorio de qué debe prohibirse. Las llamadas al boicot en eventos deportivos o culturales plantean dilemas complejos. Puede alentar a demonizar a ciudadanos, no solo a gobiernos, como ha apuntado el propio director del Zinemaldia donostiarra, José Luis Rebordinos. Supone entrar en un jardín en el que aparecen siempre contradicciones difíciles de soslayar. Los trazos gruesos imperantes hoy impiden los obligados matices.

