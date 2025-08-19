Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Una demanda en alza

El aumento de la cifra de solicitantes de VPO en Gipuzkoa urge a las instituciones a articular una respuesta a una crisis habitacional

Editorial DV

Editorial DV

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Un nuevo dato sobre la vivienda en Gipuzkoa vuelve a situar el déficit habitacional y su carestía en un problema que se ve reflejado bien ... a las claras en los últimos sondeos que pulsan las diferentes inquietudes de los guipuzcoanos. Que en los dos últimos años se hayan sumado 4.000 guipuzcoanos a las listas de Etxebide para demandar una vivienda protegida en sus diferentes modalidades proyecta con nitidez las urgencias que existen en esta materia en nuestro territorio. Los cerca de 30.000 guipuzcoanos que solicitan una vivienda protegida, según los datos del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, reflejan la cifra de una demanda que sigue al alza, con un porcentaje que se acerca al 80% de solicitantes de un piso de alquiler en régimen protegido en Euskadi, mientras que en Gipuzkoa este porcentaje es cuatro puntos menos.

