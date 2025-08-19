Una demanda en alza

Un nuevo dato sobre la vivienda en Gipuzkoa vuelve a situar el déficit habitacional y su carestía en un problema que se ve reflejado bien ... a las claras en los últimos sondeos que pulsan las diferentes inquietudes de los guipuzcoanos. Que en los dos últimos años se hayan sumado 4.000 guipuzcoanos a las listas de Etxebide para demandar una vivienda protegida en sus diferentes modalidades proyecta con nitidez las urgencias que existen en esta materia en nuestro territorio. Los cerca de 30.000 guipuzcoanos que solicitan una vivienda protegida, según los datos del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, reflejan la cifra de una demanda que sigue al alza, con un porcentaje que se acerca al 80% de solicitantes de un piso de alquiler en régimen protegido en Euskadi, mientras que en Gipuzkoa este porcentaje es cuatro puntos menos.

El incremento global de un 16% en las peticiones de pisos protegidos en el organismo público de la vivienda del Gobierno Vasco obliga a que todas las administraciones vascas aúnen esfuerzos para paliar una urgencia que afecta sobre todo a los más jóvenes que buscan emanciparse de sus padres, y de manera más especial en Gipuzkoa, donde los altos precios del suelo y de los alquileres que se barajan en el mercado libre complican aún más el acceso a la vivienda. Es por esta razón que los últimos convenios que está activando el departamento que dirige Denis Itxaso busque el compromiso de los ayuntamientos para facilitar ese suelo que posibilite promociones públicas para el arrendamiento. La dinámica va en ese sentido, ya que todas las nuevas promociones de competencia autonómica son en régimen de alquiler protegido.

El hecho de que el plan director del gabinete Pradales se marque como objetivo la construcción de 5.250 pisos de VPO en los tres próximos años refleja sin lugar a dudas la existencia de una urgencia social que se tiene en esta materia, principal preocupación para el 50% de los guipuzcoanos. Sin embargo, para enmendar la evidente dificultad para acceder a una vivienda asequible es imprescindible una implicación eficaz en la gestión pública de todos los agentes e instituciones, aun cuando los resultados no se reflejen de inmediato y sus frutos puedan materializarse en los próximos años. Es una demanda social de primer orden que necesita respuestas acertadas que no frustren las expectativas de futuro.