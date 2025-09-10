Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Editorial

Daño anunciado a la Fiscalía

La decisión de García Ortiz de aferrarse al cargo con el apoyo de Sánchez, pese a sentarse en el banquillo, amenaza el prestigio de la institución

Editorial DV

Editorial DV

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

No por esperada debe perder relevancia la decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo de los acusados a todo un fiscal general del ... Estado, al que impone además una fianza de 150.000 euros. Más bien, al contrario. La apertura de juicio oral al máximo representante de la Fiscalía en España es una medida judicial sin precedentes en democracia que confirma la gravedad del escándalo. Oficialmente, Álvaro García Ortiz afronta ya la acusación de un delito de revelación de secretos, por la presunta filtración de las irregularidades fiscales confesadas por la pareja de Isabel Díaz Ayuso para evitar una pena de cárcel. Todo un aparente contrasentido viniendo del más alto responsable del Ministerio Público, garante de los derechos de la ciudadanía y custodio de sus informaciones más sensibles, vengan de donde vengan.

