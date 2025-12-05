Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cultura vasca sin fronteras

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:18

El gran escaparate de la cultura vasca que se abre hoy en Durango aspira a reivindicar la calidad y diversidad de la producción musical y ... literaria en euskera. A la vez, la Azoka busca romper fronteras con el objetivo declarado de llegar a un mayor número de públicos. Cuando cumple 60 ediciones, la feria que organiza Gerediaga Elkartea contribuye a la enorme tarea de colocar en un mercado globalizado el millar de novedades que presentan en esta ocasión sus autores, entre discos, libros, cómics o fanzines. La Azoka no solo es un punto de encuentro, debate y ocio, sino que también mide el tirón de sus productos frente a una competencia internacional cada vez mayor. Todo un universo de alternativas en el que participan los creadores de Euskadi, Navarra o Iparralde, mostrando sin complejos el potencial de algunas referencias de su industria. El acontecimiento que supone el regreso de Bernardo Atxaga a la novela, lo último de Miren Agur Meabe y el tirón de artistas veteranos como Gatibu o de nuevo cuño como Izaro, EZEZEZ y Zetak –este último con dos noches de llenazo en San Mamés en junio– revelan la capacidad de la lengua vasca para hacer cultura y superar barreras.

