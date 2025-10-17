Cuentas con una precaria salud

Comenta Compartir

Las autoridades sanitarias en el conjunto de España están comprometidas de forma prioritaria con la prevención y la lucha contra las enfermedades, pero también deben ... asumir un riguroso control contable para poder seguir ofreciendo un servicio público de calidad que es la envidia de muchos países del entorno. Y, precisamente, las fuertes discrepancias que mantienen el Ministerio de Sanidad y la consejería vasca de Salud sobre el fondo de compensación entre comunidades por la atención a pacientes revela un precario estado de salud de las cuentas. Ante un escenario en el que Euskadi sostiene que ha pagado de más durante diez años para compensar el gasto de sus ciudadanos en otras autonomías, la ministra Mónica García responsabiliza al Gobierno Vasco del problema por haber errado en la liquidación, mientras que el Departamento de Alberto Martínez culpa a García de no haberle avisado del problema en el sistema, siendo además de su competencia. Lo más urgente para amortiguar el choque entre administraciones es aclarar el motivo del desacuerdo para corregir el protocolo y evitar un mal mayor. La sanidad merece armonía por el bien, sobre todo, del paciente.

