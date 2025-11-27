Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La corrupción se cuela en el CNIO

Editorial DV

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:44

El escándalo en el que parece instalado el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no es precisamente el ambiente que necesitan los profesionales que se ... dedican a desarrollar nuevos métodos en la lucha contra el cáncer. La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el posible amaño de contratos es la penosa constatación de la frivolidad y el descontrol en el gasto que han sacudido la gestión de esta institución de referencia. La controvertida destitución en enero de María Blanco de la dirección, responsable de un insólito programa artístico en el que se invirtieron fondos públicos en la compra de obras de arte, parece no haber sido suficiente para devolver el prestigio al CNIO, sometido además a tensiones laborales que lastran su labor de vanguardia. Se antoja urgente sanear toda la estructura de la entidad tras el cese fulminante de tres altos cargos vinculados a la etapa anterior por sus eventuales implicaciones en adjudicaciones a empresas próximas por lazos de amistad. Un año sumido en el sobresalto exige la intervención del Ministerio de Ciencia e Innovación para romper con el pasado si el CNIO quiere corregir el rumbo y centrarse en su loable función.

