Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un cierre a la medida de Trump

Editorial DV

Editorial DV

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:22

Comenta

En su reciente encuentro con altos mandos militares, el presidente de EE UU les arengó contra «el enemigo interno»: los ciudadanos que no comulgan con ... su agenda ultra, en la que se apresura a avanzar aprovechando el cierre parcial de la Administración que hoy cumple su cuarto día. Donald Trump no puede «creer que los demócratas de izquierda radical le hayan dado esta oportunidad sin precedentes». Que el Gobierno federal llegue al final del año fiscal sin fondos no es una circunstancia nueva, ocurrió en quince ocasiones desde 1980, las tres anteriores con Trump en la Casa Blanca. Los dos partidos preparan la próxima gran batalla, las elecciones intermedias de noviembre de 2026. Los demócratas aspiran a una mayoría en la Cámara de Representantes con la que contrarrestar un casi seguro Senado de nuevo republicano. La oposición, casi eliminada del escenario político por la apisonadora MAGA, defiende mantener la atención sanitaria de 24 millones de personas frente a la obsesión conservadora de recortar proyectos progresistas y privar de recursos a los territorios no afines. La calma que domina los mercados virará al nerviosismo si la situación se prolonga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Jon Insausti: Â«Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de DonostiaÂ»
  4. 4

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  5. 5 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  6. 6

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  9. 9 ¿Qué te parece la renuncia de Goia? ¿Cuáles son los principales retos de Insausti?
  10. 10 Descubre la complejidad de aterrizar a ojo en el aeropuerto de San Sebastián: «Cada vuelo es un pequeño reto superado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un cierre a la medida de Trump