El ciclo de Insausti

El nuevo alcalde intenta exhibir cercanía el día de su elección pero deberá profundizar en su modelo de ciudad y los retos

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La elección del jeltzale Jon Insausti como nuevo alcalde de San Sebastián abre un nuevo ciclo en la ciudad y en el Ayuntamiento, cuando aún ... falta año y medio para que termine la legislatura y se celebren las elecciones municipales. Insausti recibió la makila de manos de su antecesor, Eneko Goia, y se enfundó en un discurso muy personal para mostrar cercanía y donostiarrismo. El nuevo alcalde tendrá que mostrar temple y personalidad para demostrar que rige una ciudad compleja y muy plural que debe hacer frente a nuevos desafíos. De entrada, como enumeró, la falta de vivienda, la necesidad de empleo de calidad y la seguridad. Insausti se envolvió ayer en un estilo más intimista para mostrar proximidad y empatía, cualidades destacables pero a buen seguro insuficientes para desarrollar con eficacia una gestión que en los últimos años ha exhibido luces y sombras. El relevo en la Alcaldía donostiarra a mitad de legislatura tiene suficiente alcance político como para haber proyectado un mensaje más profundo y con más peso político sobre el modelo de ciudad que defiende el gobierno municipal PNV-PSE y las orientaciones estratégicas del futuro. San Sebastián vive un momento de profunda transformación en todos los ámbitos. La ciudad no puede quedarse anclada en la autocomplacencia del pasado ni puede morir de éxito, funcionando al ralentí. Necesita salir de la zona de confort y asumir decisiones de calado que implican riesgos. Juega en una liga en la que compiten otras ciudades y necesita definir un modelo económico que genere riqueza –con el turismo sostenible y ordenado como pieza clave– y asegure la cohesión social. Sin embargo, el nuevo alcalde dedicó apenas unos segundos para citar algunos de los desafíos, como la actualización del Plan General y el impulso a la vivienda como prioridades. También con la seguridad ciudadana como asignatura pendiente se echó en falta una mayor precisión ante un desafío que requiere de letra pequeña dada su complejidad. Insausti hereda la gestión de Goia, pero al mismo tiempo tiene por delante la ejecución de medidas de choque sobre asuntos pendientes que se eternizan. Bajo el lema «Donostia es para los donostiarras», el nuevo alcalde de la capital guipuzcoana encara un doble reto: mostrar el liderazgo –y contagiarlo a su equipo– que necesitan tiempos tan complejos y ruidosos como los actuales, y afrontar la responsabilidad de reconducir el desgaste que el PNV ha podido sufrir al cambiar de alcalde a mitad de trayecto.

