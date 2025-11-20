Un cerco que se estrecha

Comenta Compartir

La decisión del juez de conceder la libertad condicional a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE investigado por ser el presunto urdidor de una ... trama de mordidas de contratos públicos, ha coincidido con las revelaciones de nuevos informes de la UCO que estrechan el cerco sobre su papel presuntamente delictivo. Aunque en este asunto sigue siendo necesario saber dónde está el dinero de esas comisiones, algunos de los indicios apuntados por la Guardia Civil describen una relación entre algunas empresas y el exdiputado socialista y su entorno personal realmente tóxicas que exigirían una investigación hasta el final. Sin juicios paralelos, pero con un pleno esclarecimiento de todos los hechos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esquivó el asunto en el Congreso al señalar ayer que en su momento actuaron con 'tolerancia cero' y plena contundencia frente al escándalo. A su vez, Feijóo incidió en el relato de que Sánchez preside un Gobierno 'podrido'. Nada nuevo bajo el sol más que un cruce de reproches que solo beneficia a la ultraderecha. La política y las empresas tienen que elevar el nivel de exigencia para extirpar de verdad la corrupción de la vida pública con hechos, no solo con palabras.

