Un cerco que se estrecha

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:30

La decisión del juez de conceder la libertad condicional a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE investigado por ser el presunto urdidor de una ... trama de mordidas de contratos públicos, ha coincidido con las revelaciones de nuevos informes de la UCO que estrechan el cerco sobre su papel presuntamente delictivo. Aunque en este asunto sigue siendo necesario saber dónde está el dinero de esas comisiones, algunos de los indicios apuntados por la Guardia Civil describen una relación entre algunas empresas y el exdiputado socialista y su entorno personal realmente tóxicas que exigirían una investigación hasta el final. Sin juicios paralelos, pero con un pleno esclarecimiento de todos los hechos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esquivó el asunto en el Congreso al señalar ayer que en su momento actuaron con 'tolerancia cero' y plena contundencia frente al escándalo. A su vez, Feijóo incidió en el relato de que Sánchez preside un Gobierno 'podrido'. Nada nuevo bajo el sol más que un cruce de reproches que solo beneficia a la ultraderecha. La política y las empresas tienen que elevar el nivel de exigencia para extirpar de verdad la corrupción de la vida pública con hechos, no solo con palabras.

  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  6. 6 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  7. 7

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    Esteban se defiende: «El PNV no está implicado en la trama y no he visto en mi vida al señor Cachón»

