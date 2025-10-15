Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Capital de la ciencia

La inauguración del ordenador cuántico de IBM sitúa a Donostia en la vanguardia de la innovación científica y en motor de desarrollo futuro

Editorial DV

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

La inauguración del nuevo ordenador cuántico de IBM supone un acontecimiento histórico para Donostia y para Gipuzkoa, y todo un salto de gigante para el ... ecosistema tecnológico y científico de Euskadi y de España. Con este extraordinario avance en el mapa científico vasco, San Sebastián afianza una posición de vanguardia en la carrera por una de las tecnologías más revolucionarias que, a corto plazo, conllevará efectos en las investigaciones sobre diseño de materiales, inteligencia artificial y medicina.

