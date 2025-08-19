Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Bolivia, fin de una era

Editorial DV

Editorial DV

Martes, 19 de agosto 2025, 06:04

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia marca un punto final a casi dos décadas de la izquierda en el poder. Con el ... moderado Rodrigo Paz Pereira (32%) y el conservador Jorge 'Tuto' Quiroga (27%) disputándose la segunda vuelta, el mapa electoral refleja el colapso del socialista MAS, que apenas superó el 3% con Eduardo del Castillo. Este derrumbe no solo evidencia el agotamiento de un ciclo, sino también la urgencia de redefinir el rumbo económico en medio de la peor crisis en cuarenta años: inflación disparada, reservas en mínimos y un abultado déficit fiscal. Mientras Paz plantea un enfoque gradual de apertura y estímulo al crédito, Quiroga impulsa un ajuste más severo, con recortes al gasto. Evo Morales, impedido a postularse, pidió el voto nulo o la abstención, y logró más de un millón de sufragios anulados que busca reservar como futuro capital táctico. La victoria de cualquiera supondrá un giro hacia políticas pro mercado, pero el desafío mayor será garantizar la gobernabilidad en un país polarizado, donde la reducción de subsidios y reformas estructurales podrían detonar las tensiones sociales en las que confía Morales para su regreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en Zumaia
  3. 3 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  4. 4

    250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF
  5. 5 El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza
  6. 6

    Sucic, apartado temporalmente de la selección
  7. 7 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  8. 8

    Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  10. 10 El aprieto de una reportera durante su retransmisión sobre la ola de calor en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bolivia, fin de una era