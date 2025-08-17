Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

El autócrata aficionado

Trump humilla a EE UU ante Putin, abraza la negativa rusa a una tregua y conduce a Zelenski a otra encerrona en la Casa Blanca

Editorial DV

Editorial DV

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

La precipitada cumbre en Alaska se recordará por la obsequiosa bienvenida que Donald Trump dispuso para Vladímir Putin, ilustrada por el episodio infame de los ... militares arrodillados para tender la alfombra roja que ha tenido que escocer en el Pentágono. Una deferencia humillante para Estados Unidos que el presidente escatima a los más leales aliados de su país pero derrocha con el dirigente de un Estado hostil que pugna desde hace más de una década por controlar Ucrania y desestabilizar la Unión Europea y la OTAN. En la puesta en escena entre el autócrata aficionado y el profesional del matonismo, Putin robó todos los planos y, para desgracia de los ucranianos, impuso una agenda de máximos que ahora su anfitrión ya defiende como propia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  4. 4 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  5. 5 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  6. 6

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  7. 7

    Javi López, muy cerca del Betis
  8. 8 El tesoro más oculto entre los encantos de San Sebastián: la gruta de 150 años que te hace dudar sobre su origen
  9. 9

    Supermercados de Gipuzkoa comienzan a repartir sus productos y alimentos con Glovo
  10. 10

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El autócrata aficionado