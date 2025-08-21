Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Apagar el fuego cruzado

La labor callada para extinguir la veintena de incendios aún activos contrasta con el ruido de los reproches entre administraciones

Editorial DV

Editorial DV

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Cuatro provincias, Ourense, León, Zamora y Cáceres, se adentran en la segunda semana de incendios catastróficos con la esperanza de que el cambio en las ... condiciones meteorológicas ayude a encauzar un episodio trágico que ha devorado solo en agosto unas 345.000 hectáreas de superficie arbolada y monte bajo. La combinación de una gestión forestal a todas luces insuficiente con los registros de récord de la última ola de calor, propiciada por la crisis climática, abonó el terreno para unos fuegos en los que han fallecido cuatro personas y otras catorce han resultado heridas. La valoración de los daños materiales está todavía pendiente de la definitiva extinción de los siniestros, cuando miles de afectados comuniquen a aseguradoras y autoridades una factura que se teme multimillonaria.

