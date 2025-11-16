Un aeropuerto más internacional

Comenta Compartir

El horizonte del aeropuerto de Hondarribia se vislumbra cargado de oportunidades. Tras el récord histórico de pasajeros del año pasado, las noticias para el año ... que viene pueden suponer un nuevo impulso a su desarrollo, por lo menos en lo que a los vuelos internacionales se refiere. A la actual conexión con Londres, el año que viene se van a sumar nos nuevos enlaces directos con Florencia, operado por Volotea, y con Glasgow, operado por Cityflyer, filial de Britsh Airways. Con esta compañía además, según desvela la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación Urbana, Azahara Domínguez en las páginas de DV, se trabaja además en aumentar las frecuencias que actualmente con Londres. En los tres supuestos, todavía no se ha concretado la fecha de puesta en marcha, que no llegaría en todo caso antes de la segunda parte de 2026. La llegada de nuevas compañías y conexiones al aeropuerto de Hondarribia es siempre una buena noticia. Pero junto a este necesario impulso internacional, no estaría de más que no se descuidarán los vuelos domésticos, necesarios para los viajes de negocios y que, en el caso de Madrid y Barcelona, han sufrido recortes de frecuencias en el presente año.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión