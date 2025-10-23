Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El acoso nos interpela a todos

Es necesaria la implicación de todos los actores que intervienen en la educación para poder erradicar el bullying en la escuela y en el deporte

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

El acoso a menores en el ámbito escolar vuelve a cuestionar si los controles para preservar la integridad de los niños hostigados funcionan con eficacia ... o deberían ser reforzados para evitar desenlaces trágicos como el registrado en Sevilla con el suicidio de una menor de 14 años. El caso de Sandra Peña, que se quitó la vida tras sufrir un tortuoso bullying durante un año en su colegio, pone el foco en la adecuada activación de los protocolos antiacoso en las escuelas y en la adopción de medidas inmediatas. Sin embargo, la lucha contra la violencia escolar debe tener una acción compartida de trabajo entre todas las partes que han de proteger al menor en los ámbitos en los que se le educa.

