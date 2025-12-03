Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Acoso escolar, la peor lección

Editorial DV

Editorial DV

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El acoso escolar se ha convertido en la peor lección del curso pasado en los centros de enseñanza del País Vasco. Los casos de 'bullying' ... se han disparado en las aulas al experimentar un crecimiento exponencial en apenas dos años –de 212 a 522 expedientes documentados de distinta gravedad–. La convivencia en clase puede medirse de muy diferentes maneras, pero el asedio es la forma más cruel de todas ellas. Recientemente todas las alarmas de las autoridades educativas se encendieron por el aumento de las agresiones de alumnos a profesores. Un fenómeno quizá más soterrado que el registrado entre estudiantes, pero igualmente aborrecible y dañino para los afectados. Lo cierto es que los episodios de ataques en el alumnado se han incrementado de forma notable, dejando una huella de sufrimiento de un profundo alcance, tanto en los colegios como en las familias de las víctimas. En Gipuzkoa son 131 los jóvenes damnificados por esta lacra, mientras que en Bizkaia son 326 y en Álava, 65, según las estadísticas del Departamento de Educación. Son las caras de un dolor que exige mejorar los protocolos de detección y urge a revalidar el necesario respeto mutuo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  2. 2 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  3. 3 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  4. 4 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  5. 5 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  6. 6 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  9. 9

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  10. 10

    Insausti tiende la mano a los okupas de Martutene que quieran reinsertarse y salgan del edificio antes del jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Acoso escolar, la peor lección