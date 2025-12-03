Acoso escolar, la peor lección

Comenta Compartir

El acoso escolar se ha convertido en la peor lección del curso pasado en los centros de enseñanza del País Vasco. Los casos de 'bullying' ... se han disparado en las aulas al experimentar un crecimiento exponencial en apenas dos años –de 212 a 522 expedientes documentados de distinta gravedad–. La convivencia en clase puede medirse de muy diferentes maneras, pero el asedio es la forma más cruel de todas ellas. Recientemente todas las alarmas de las autoridades educativas se encendieron por el aumento de las agresiones de alumnos a profesores. Un fenómeno quizá más soterrado que el registrado entre estudiantes, pero igualmente aborrecible y dañino para los afectados. Lo cierto es que los episodios de ataques en el alumnado se han incrementado de forma notable, dejando una huella de sufrimiento de un profundo alcance, tanto en los colegios como en las familias de las víctimas. En Gipuzkoa son 131 los jóvenes damnificados por esta lacra, mientras que en Bizkaia son 326 y en Álava, 65, según las estadísticas del Departamento de Educación. Son las caras de un dolor que exige mejorar los protocolos de detección y urge a revalidar el necesario respeto mutuo.

