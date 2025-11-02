Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una decena de heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren al norte de Londres
El columpio

Ni Dostoievski

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:06

Comenta

Para Dostoievski, la culpa era un tema capital. 'Crimen y castigo', su novela más famosa, está protagonizada por el joven Raskólnikov, que, llevado por la ... desesperación, asesina a una usurera y a su hermana. Este clásico de la literatura estrecha las vías respiratorias por la profundidad con la que reflexiona sobre la culpa, el tormento y la posibilidad de redención. Pero a pesar de su maestría, creo que Dostoievski no podría narrar a Mazón. En este caso, el escritor ruso, al tratar de internarse en el infierno de la culpabilidad, no encontraría nada. Inquietante: como si se escucharan golpes y gritos en la habitación de al lado y al abrirla, la descubriéramos vacía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tangana entre Aramburu y Sancet, feo final para un gran derbi
  2. 2 Maribel Vilaplana, en el hospital
  3. 3 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  4. 4

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  6. 6 Gorrotxa es Gorriz en Gijón
  7. 7

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  8. 8 Barrene solo sufre un golpe
  9. 9 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos
  10. 10 Directo | Sergio introduce novedades en cada línea para buscar la victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ni Dostoievski