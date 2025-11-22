Humano
Daniel Ezpelta
Donostia
Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:27
Menos mal que existen el piano, la flauta dulce, el bombardino y el oboe, entre otros, porque las noticias que se oyen y leen desde ... Italia, Francia, EE UU, Palestina o aquí mismo obligan a pensar la fórmula –o inventarla– de ser humano y así evitar dejar morir de hambre a niños y mujeres, aquí y en África y Palestina. ¿Y lo de las cacerías humanas por negocio o religión? No sé si existe la fórmula como la de disparar a matar para dejar de ser humano, pero la Justicia debería investigar el asunto, porque muchos nos apuntaríamos a ser abeja, flor o nada.
