Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotolia

¿De qué os quejáis las mujeres?

Carmen Muñoz López

Feminista y coportavoz Berdeak-Equo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:21

Comenta

Llevamos muchos años escuchando esta pregunta a la vez que las respuestas condescendientes y rebosantes de simpleza de los mismos que las formulan: «Pero si ... estáis mejor que antes»; o «pero si se ha avanzado mucho»; a modo de mantra, dejan entrever que ese avance ha sido fruto del devenir de los tiempos o que una conjunción extraña de los astros lo ha hecho posible, obviando los años de lucha de las mujeres y el hecho incuestionable de que hemos llegado hasta aquí sin que nadie nos haya regalado nada. Si alguien ha remado hemos sido nosotras porque los hombres, todos, sí también los de la izquierda, siempre han encontrado motivos más urgentes que luchar por nuestros derechos. Nunca fuimos la prioridad, siempre nuestras causas podían posponerse. Si no llega a ser por nuestra resistencia y resiliencia, no habríamos avanzado nada. La deuda de la izquierda con las feministas sigue sin estar saldada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  4. 4 El surf llora la pérdida de un visionario
  5. 5 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  6. 6

    Salto busca los 1.000 millones en ventas y sigue de compras por el mundo
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  8. 8

    Mugi, Juanma es hostelero de los pies a la cabeza
  9. 9

    La ampliación de tres ambulatorios y la apertura de uno nuevo en Donostia
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿De qué os quejáis las mujeres?

¿De qué os quejáis las mujeres?