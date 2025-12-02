Fondos de inversión

Comenta Compartir

Ahora también en el fútbol europeo. Dentro de poco controlarán nuestra vida, si no lo hacen ya... Los mejores edificios, empresas, pisos, galerías comerciales, incluso ... bares emblemáticos de la Parte Vieja, están en sus manos. Están prácticamente en todo. Con lo cual, si no obtiene el beneficio esperado, cerrojazo y a otra cosa. No entiendo cómo se puede permitir eso, hasta ese punto al menos. Que tengan la vida de las personas pendiente del mercado de valores... En 1929, el mundo se fue al carajo para muchísimas personas. Un desempleo masivo y un empobrecimiento total de la clase trabajadora, por eso mismo, por una especulación descontrolada. La gente que lleva las riendas de este país, en vez de estar todo el día en los juzgados, tendría que estar trabajando conjuntamente para evitar que eso volviera a pasar.

