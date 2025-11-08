Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La nula empatía del PP

Carmen Balboa de Sandoval

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:20

¿Queremos que nos gobierne un partido que no muestra ni un atisbo de humanidad ante la tragedia que asoló Valencia? No lo creo. La ... gestión de la dana ha sido demoledora. Tantas personas muertas, tantas familias destrozadas para siempre y tantos daños materiales. No hemos escuchado a nadie de ese partido manifestar ni una sola palabra de condolencia, ni mucho menos de disculpas por la nula gestión de alguien de esa formación política. Una formación que ha tenido en su cargo durante un año a la persona que no supo gestionar una desgracia semejante. ¿Por qué? Porque muchos puestos dentro de los partidos políticos están ocupados por familiares, amigos, conocidos... Y un ejemplo de esto es el PP, una organización de pensamiento único que no quiere a nadie que discrepe.

