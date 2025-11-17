Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
EFE

Víctor Orbán, ha nacido una estrella

Carlos Larrínaga

Carlos Larrínaga

Historiador y politólogo. Catedrático de Universidad

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Quién nos iba a decir hace unos años que el primer ministro húngaro se iba a convertir en una de las figuras más relevantes de ... la Unión Europea. Líder de un país pequeño del centro del continente, sin salida al mar y sin grandes recursos naturales, Orbán, sin embargo, ha sabido moverse en la esfera internacional con la habilidad suficiente como para destacar en el panorama europeo actual, eclipsando en buena medida a dirigentes de potencias mucho mayores que la magiar, como Emmanuel Macron, cuya posición en Francia es harto comprometida debido a los numerosos cambios de gobierno de su segunda presidencia, o el canciller alemán Friedrich Merz, un político oscuro y muy poco carismático. Actualmente, en la derecha, sólo Giorgia Meloni parecería estar a la altura de Orbán y, por la izquierda, Pedro Sánchez, hipotecado, no obstante, por los graves problemas que tiene para gobernar. En consecuencia, aunque durante bastantes años el premier húngaro ha ocupado una posición marginal en el concierto de naciones europeas, desde el triunfo de Donald Trump en noviembre de 2024 su influencia ha aumentado sensiblemente. Basta recordar la marginación que padeció por parte de muchos de sus socios europeos a raíz de la crisis migratoria derivada del fracaso de las mal llamadas 'primaveras árabes' y por la invasión de Ucrania y, sobre todo, de Joe Biden. El hecho de que Orbán mantuviera una posición próxima al Kremlin, oponiéndose a la entrada de Ucrania en la OTAN y al envío masivo de armas a Kiev le valieron el reproche de Bruselas y de Washington.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  4. 4

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  5. 5 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  6. 6 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  7. 7

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  8. 8

    Cuando la Real descendió al mejor Sanse de la historia
  9. 9

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  10. 10 Gipuzkoa deberá devolver 86.000 euros a un capitán de barco por sus trabajos de pesca en alta mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Víctor Orbán, ha nacido una estrella

Víctor Orbán, ha nacido una estrella