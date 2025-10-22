No soy positiva, soy afortunada
Begoña Sanz Garrido
San Sebastián
Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:35
Mi marido me dice que soy positiva. Me levanto escuchando cantar a los pájaros. Y desayuno viendo flores. Camino a mi trabajo como profesora, que ... me encanta. Y al terminar, practico yoga o nado. Y cuando llego a casa, disfruto con mi familia, encantadora y sana. Voy al cajero sin la angustia de pensar que igual no hay dinero. Y el fin de semana vemos lugares preciosos, degustamos comidas diferentes o salimos con los amigos. Hay quienes se pasarán la vida comiendo sólo arroz. Otros, conociendo únicamente el campamento de refugiados donde nacieron. Otros, con una enfermedad que les hace luchar para levantarse, comer y asearse. Otros se irán sin haber conocido el amor. Y algunos nacerán y morirán el mismo día. No soy positiva, soy afortunada.
