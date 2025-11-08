Mejor robot que humano
San Sebastián
Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00
Inciden mucho últimamente los analistas en que a la derecha tradicional, digamos, que a la 'civilizada', no le rentará asumir el relato de la otra, ... la extrema, la que hace siglos se tiró al monte. ¿Por qué? Porque puestos a votar, la gente que quiera elegir el fascio, entregará su voluntad al original (camisas azules, saludo romano, cero complejos..) y no a la copia, a los conservadores de mesa camilla.
Sucede algo parecido con los Servicios de Atención al Cliente.
Al principio el personal se mosqueaba porque le atendía una máquina. Como la IA no estaba todavía en su grado de excelencia, la interrelación con el contestador era totalmente imposible. Reclamabas ser asistida por un operador humano. Lo lograbas (a veces). Y te apercibías de que esa criatura era una copia (mala) del robot. Un humanoide-máquina. De nuestra especie, sí, pero lobotomizada. Los han transformado en aparatos parlantes que repiten, peor, lo que dicen los androides y ginoides.
