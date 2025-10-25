¡Qué bello es vivir!
San Sebastián
Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00
Mejor dicho. ¡Qué raro es vivir! Podríamos ajustar más el título, ¡qué raro es que los humanos que salimos de África hace 200.000 años ... sigamos vivos! Y si me apuran, qué extraño que aún lo estemos desde la aparición del género humano como tal, hará dos millones y medio de años.
Lo digo porque si haces caso a todos los consultorios que se acumulan en las redes, las radios, las revistas, los folletos de los supermercados y las puyas que se lanzan en Bruselas el lobby cárnico y el vegetariano, no hacemos nada bien desde el mismo día que le dimos el primer bocado a la manzana del Paraíso. Oigas lo que oigas, leas lo que leas te da la sensación de que cada mordisco que das, cada ingesta que haces está equivocada. ¿Te tomas un plátano por la noche? Mal porque aporta energía y ¿para qué quieres energía mientras duermes? Otra cosa, todas las enfermedades peores son asintomáticas. Así que ya te estás muriendo pero aún no te enteras. Raro sí parece. Todo.
