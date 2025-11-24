Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bai horixe

Azaroaren 25a

Nekez ospa daiteke biolentziaren kontrako eguna poz eta alaitasunez

Arantxa Urretabizkaia

Arantxa Urretabizkaia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:02

Memoriak esaten dit ez genuela, txikitan, emakumeoi eskainitako egun berezirik ospatzen. Ezta amaren eguna ere. Emakume santu eta birjina ugariri errezatzen genion urtean zehar, baina ... aldareetako emakume horiek ez ziren kaleko emakumeok bezalakoak. Santu Guztien eguna bai, emakumeon egunik ez.

