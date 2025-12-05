Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves junto a. primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch EFE

Pelea en la selva

La situación de Sánchez le lleva a uno a recordar el famoso combate de Alí contra George Foreman en Kinsasa

Antonio Soler

Antonio Soler

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:14

Comenta

De todos los rincones surgen voces augurando, y sobre todo deseando, el final de Pedro Sánchez. Hay gente enfervorecida que pone velas a los santos, ... levantan los brazos cara al sol o cruzan paganamente los dedos. Pagan misas, invocan a las fuerzas telúricas en su ayuda. Ya saben, el que pueda hacer que haga. Acabar con la plaga del sanchismo, que para muchos ya está en fase terminal. Y verdaderamente, los traspiés del líder socialista parecen dar muestras a veces de estar en un cerco con todas las salidas cortadas. La corrupción y algunos corruptos hasta ayer miembros de su equipo, el divorcio con Junts, la presión social y mediática harían mella en cualquiera que no llevase una armadura a prueba de balas. O que no tuviese un juego de piernas como el de Muhammad Ali, ex Casius Clay.

