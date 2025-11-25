Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Discursos machistas aún por vencer

Los mensajes que minimizan o niegan la violencia sobre las mujeres están calando entre algunos jóvenes que ya no ven necesaria la batalla por la igualdad

Ane Oyarbide

Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián (PSE-EE)

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Otro año más afrontamos el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con sensaciones encontradas. Porque si bien ... la realidad nos demuestra que hemos hecho avances, nos rodea el sentimiento de que queda mucho trabajo por hacer. Seguimos sumando muchas, demasiadas muertes de mujeres asesinadas –más de 1.300 vidas arrebatadas en España desde 2003–. Además, por si eso fuera poco, cada vez imperan más los discursos negacionistas que, alimentados por políticos de derecha y ultraderecha, niegan o minimizan la existencia de la violencia de género.

