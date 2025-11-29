Comenta Compartir

Podridos aromas de entre guerras que llegan a Europa y aquí los sentimos propios. Los que siente la clase media trabajadora a la que tanto ... se cita, como añorado reconocimiento tardío, pendiente de recuperar. La socialdemocracia europea tiene con ella una asignatura suspendida. La tan cacareada sociedad del bienestar está financiada más por esa agotada clase, que por los rentistas y los financieros. Los gobiernos de cálculos cortoplacistas temen más a éstos que a la fuerza de trabajo. Aquí radica el aumento de la abstención, polarización y crisis de la democracia. A sus miembros nos entra el complejo del eterno idiota, de ser parte de esa sociedad del malestar que sostiene la del bienestar de tanto sinvergüenza. Víctima del desencanto y la decadencia se plantea plantarse. Pero quienes viven de la macroeconomía diseñaron su apoliticismo y la ignorancia de las consecuencias de abstenerse. Acometer la urgente democracia real en el trabajo quizá llegue a tiempo de cortar el fuego.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión