De la culpa a la inculpación

Andrés Crespo Rico

Donostia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:13

Ocurre cuando somos incapaces de asumir nuestra culpa y la proyectamos en el contrincante o el enemigo. En ese momento ya hemos perdido aunque ganemos. ... Triunfa la mentira. Inculpamos al otro todo aquello de lo que nos sabemos culpables y se nos podría imputar. Zafia y cobarde manera de autoblanqueamiento con desprecio de la autocrítica. Este tipo de conducta es injusta en la vida privada y despreciable cuando da el salto mortal a la pública. La moral pública puede llegar a dictarla cualquier fanfarrón que acusa a todo el mundo de lo que él merece ser acusado, difamando con sus propias culpas, con abuso del victimismo populista. Ejemplos a derecha e izquierda. Esta legislatura está marcada por la venganza. La corrupción de los que no digieren estar en la oposición se intenta tapar, por equiparación, con la de algunos elementos del actual Gobierno. Paradigmático el salto circense de la culpa de un delincuente fiscal, afín a la oposición, a la inculpación del fiscal general del Estado, elegido por el Ejecutivo. Pero una hipótesis es tan simple como mirarse a uno mismo, lo serio es la tesis, la demostración, las pruebas.

