Crítica y autocrítica

La primera importa, pero en muchos casos es simple y banal. La segunda busca la construcción de la personalidad y la de cualquier sociedad que ... adopte la democracia parlamentaria. Tiene su origen en el difícil ejercicio de la dialéctica interna hacia uno mismo o hacia el colectivo en cuestión. Contradicción de los progresistas la ausencia pública de dudas y autocrítica. Lógica la crítica de la oposición, cuya misión es demoler al gobierno en poder de sus adversarios. Pero todo poder incapaz de soportar la crítica interna y establecer un diálogo constructivo, se alimenta de sumisión disfrazada de uniformidad. Como creerse poseedores de una verdad tejida con violentas intolerancias, y negar la necesidad de una redentora autocrítica. Qué decir cuando ésta va acompañada de justificaciones tan exculpatorias, que la convierten en culpabilidad ajena. En la cima la crítica contra el Sistema, tan controlada por éste que la disfraza con estéril decoración. Sólo la crítica, pero en especial la autocrítica responsable, desde la otra orilla del algoritmo, garantiza salir del laberinto creado por quienes se creen dominar conciencias.

