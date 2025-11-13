Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Más allá del sexo

Andrés Crespo Rico

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:33

Comenta

Para Nietzsche todos los problemas derivan de nuestro instinto de poder. A Freud le importó la versión sexual. Fromm dirá que antes nos habita un ... miedo existencial a la libertad, del que surgen tales ansias. Y, siguiendo a Kant, no habrá manera de solucionar la papeleta si no disponemos del sentido del deber, del compromiso social y la palabra dada. Por eso Descartes dijo que no hay que dejar de leer a los filósofos ni en los descansos de los partidos de fútbol. El bueno de Epicuro fomentó el deber del placer, sin olvidar que Sócrates lo identificó con el placer del deber. Pero el problema sigue y con él la promiscuidad provocada por elementos mafiosos que lo han mercantilizado todo. El sexo como otro producto trampa, otra droga, alienante y poderosa que no distingue de clases, edades, ni géneros. Marcuse plantea en 'Eros y Civilización' una manera digna de afrontar la cuestión, al considerar el sexo como una variable más de la función erótica, que lo trasciende al incluir en ella todas las dimensiones de la creatividad, es decir, el arte, la ciencia y la convivencia. La mejor vacuna contra el insoportable vacío de amor o de poder.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  3. 3

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  4. 4

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  5. 5 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  8. 8 «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10

    Osakidetza invertirá 75 millones en un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más allá del sexo