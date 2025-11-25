Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mi genoma y yo

Adiós, clase media

Cada vez más pobres, más desiguales, menos protegidos, más precarios

Álvaro Bermejo

Álvaro Bermejo

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Coincidiendo con el Día Internacional de la Pobreza y echándole cuerpo al tema compareció ante los medios el ministro homónimo, Carlos Cuerpo, para anunciarnos que ... nuestra tasa de precariedad ha descendido 1,8 puntos desde 2018. «Lo macro pasa a lo micro», argumentó, dándonos a entender que el crecimiento económico, además de enriquecer a la clase privilegiada también repara la brecha social. Lástima que el portal estadístico de la CE no opere con sus milagrosos indicadores. Para Eurostat el riesgo de pobreza sólo ha mermado una décima con respecto a 2018. Lo que se traduce en cerca del 25% de la población española. Por más galáctico que se predique el mantra presidencial, «España va como un cohete», doce millones de conciudadanos no sólo no vuelan: van cuesta abajo.

