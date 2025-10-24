Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
FOTOLIA

Reformar la Casa Blanca

Alison Posey

Doctora en Filología Hispánica y profesora universitaria de literatura, cine y cultura española en EE UU

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Nadie describió mejor la polémica restauración de la Virgen de la Macarena que el artista y 'youtuber' andaluz Antonio García Villarán. En un vídeo publicado ... hace unas semanas, García Villarán declaró que la fallida intervención había «sido una de las mayores cagadas que he visto en el mundillo artístico». A diferencia de la Macarena, cuyo rechazo unánime por parte de sus devotos como Villarán fue seguido por dimisiones, disculpas e incluso una nueva revisión, el repudio de los estadounidenses hacia la renovación de la Casa Blanca por Donald Trump no ha llevado a nada más que una pataleta. Ante las duras críticas de las reformas planeadas, Stephen Cheung, director de Comunicaciones del mandatario, armó un escándalo. El profesional acusó a un detractor, el rockero Jack White, de ser un «acabado» por no apreciar el «esplendor» de los cambios. Al final, parece que ha derramado más lágrimas Cheung que la Virgen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  5. 5 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  6. 6

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  7. 7 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  8. 8

    «Si no respetas los códigos de conducta no tienes cabida en este club»
  9. 9 EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»
  10. 10

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reformar la Casa Blanca

Reformar la Casa Blanca