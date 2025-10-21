Entre calabazas y castañas
Alicia Ortiz Folk
San Sebastián
Martes, 21 de octubre 2025, 06:16
Hasta hace muy pocos años, el 1 de noviembre era un día de luto, de silencio y de respeto. Pero en la actualidad, este país ... ha tomado la decisión de festejar Halloween con más entusiasmo que los mismos británicos o estadounidenses. La víspera de este día se ha transformado en una celebración donde el miedo es el principal protagonista y las calles se llenan de niños disfrazados, calabazas de plástico, golosinas y telarañas falsas. La sociedad, en general, ha incorporado Halloween de una manera muy natural y ha ido olvidando gradualmente nuestras costumbres. Los que antes eran días de recordar a aquellos que ya no están ahora entre nosotros es ahora una noche comercial y festiva. No se trata de elegir, sino de pensar en cómo adaptamos estas fiestas sin importar copias exactas. Porque la globalización no necesariamente implica homogeneidad.
