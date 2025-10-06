Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josemari Alemán Amundarain

Hamás: suicidio ideológico o muerte violenta

Para Netanyahu, Trump es su única carta de apoyo en el mundo

Alberto Spektorowski

Politólogo y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:33

Comenta

La gran pregunta es si la iniciativa de Donald Trump expuesta en el plan de los 20 puntos llevará al fin del sufrimiento de Gaza. ... Las experiencias pasadas no dan lugar a esperanzas. Sin embargo, nunca antes Trump había puesto tanto énfasis en terminar la guerra y nunca antes se han juntado tantos actores políticos de Oriente Próximo y Europa aparentemente unidos en la propuesta del presidente de EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  4. 4

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  5. 5

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7 El chef del mejor restaurante del mundo llega a San Sebastián: «Maido es un lugar feliz que tiene el cariño de la gente»
  8. 8 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata
  9. 9

    Udalekus: la fina línea entre educar y adoctrinar
  10. 10 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hamás: suicidio ideológico o muerte violenta

Hamás: suicidio ideológico o muerte violenta