La libertad: pulse añadir a la cesta

En el primer episodio de 'Lou Grant', el protagonista discute con la propietaria del periódico en torno a la pertinencia o no de publicar una ... noticia crítica con el funcionamiento de la Policía. La discusión sube de tono hasta que la señora Pynchon le recuerda: «La diferencia entre usted y yo es que usted es el jefe de Local y yo, la dueña del periódico». La respuesta de Grant es: «Usted me contrató para cumplir una tarea. Dijo que quería a alguien con opiniones firmes. No dijo que quería que fueran las mismas opiniones que la suya».

Jeff Bezos no debió ver la serie, así que esta semana nos ha regalado una nueva entrega del siempre lamentable espectáculo que ofrece el dinero cuando humilla al conocimiento. Y en nombre de la libertad, anunció que a partir de ahora el periódico funcionará según las mismas reglas que el Granma cubano, es decir, bajo el imperio de la Idea Única: «Vamos a escribir todos los días apoyando y defendiendo dos pilares: las libertades personales y el libre mercado». Se le olvidó decir que a veces son libertades antagónicas. Acto seguido colocó al jefe de Opinión en una encrucijada: o su respuesta era «claro que sí» o sólo podía ser «no» y, en consecuencia, debía dejar su puesto, cosa que hizo. No fueron las opiniones las que derribaron a Nixon, sino las informaciones y, sin duda, el dueño de Amazon lo sabe, igual que conoce las enseñanzas maoístas: «Castigar a uno para enseñar a cien». A nadie le gusta ejercer la censura, se prefiere inculcar la autocensura y eso es lo que Bezos ha hecho. A partir de ahora, el interés del Washington Post radicará en saber por dónde respira la Administración Trump, de la que Bezos es apenas una subcontrata.

