La influencer que se bajó del Parnaso

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:05

Desde el salón de su casa, efectivamente pelado de libros, la influencer María Pombo ha lanzado esta semana un mensaje al mundo: «No sois mejores ... porque os guste leer, hay que superarlo». Al mismo tiempo, Iker Jiménez ha seguido con sus peroratas delante de una abigarrada biblioteca, dicho sea con todas las precauciones porque si hay gente que ve rostros en las humedades de la pared de su cocina, quizás otros veamos libros donde sólo hay máscaras africanas y fieles reproducciones a escala de los mejores ovnis avistados este año. Que cada cual decida quién es «mejor persona». Cualquier enunciado sobre las bondades de la lectura naufraga ante la muchedumbre de sabandijas que a lo largo de la Historia, y aún hoy, se entregaron con pasión, pero sin resultados, a esta actividad.

