El 5% nos hará libres

La política exterior de los países tiende a transcurrir en paralelo a la vida privada de sus ciudadanos, así que es normal que Trump intente ... conseguir mediante coacciones lo mismo que las empresas de seguridad privada a través de la publicidad. Por un 5% del PIB, la OTAN te garantiza la integridad territorial de tu país, aunque en el intento el territorio quede devastado. Por un –pongamos– 5% de tus ingresos, las empresas de seguridad te prometen tranquilidad en tu domicilio.

Imagínate: te vas de vacaciones y Rusia invade tu país. No importa: la Alianza Atlántica expulsa a los malhechores. Imagínate: te vas de vacaciones y los okupas entran en tu casa. Sin problemas: un operario de la empresa impide que se consume la okupación. Todo, por tan sólo un 5% del presupuesto, sea el nacional o el particular. Pedro Sánchez quiere aportar sólo el 2,1%. Por esa cifra, la empresa privada sólo te garantiza la protección de tu dormitorio, pero no la del salón.

Podría darse incluso el feliz caso de que la okupación de tu domicilio coincidiera a la vez con la invasión de tu país, nada que no pueda resolver la acción coordinada de OTAN y el segurata de No Sé Cuántos Direct.

El bombardeo de miedos inculcados provoca que los miedos se crucen entre sí. Imagínate: te vas de vacaciones, te invaden el país, te okupan la casa y te pones enfermo. También para esto hay remedio: por tan sólo otro 5% de tus ingresos, redes empresariales de clínicas privadas participadas por fondos de inversión te sofocan el miedo a que el sistema sanitario público no alcance a atenderte.

Las amenazas son múltiples y la tranquilidad no tiene precio. O sí; en torno a un 5% de lo que sea.