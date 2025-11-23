Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Videntes y togas

Alberto Fdez. Araújo

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:20

Comenta

La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. El Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de ... secretos, a pena de multa y dos años de inhabilitación. A falta de conocer el contenido de la sentencia, lo esperable es que ahora los abogados del enamorado y presunto trasgresor Amador (que no se ha suicidado ni escapado), por coherencia, aleguen la condena contra el fiscal para tratar de librarle de sus aprietos judiciales. Por cualquier lado que cojamos este sindiós de rábano, se queda uno con las hojas. ¿Y cómo se prueba la culpabilidad de un ciudadano en este país? ¿Con testimonios de testigos, pruebas de ADN, grabaciones de vídeo y pruebas periciales? ¡Así cualquiera! El TS dispone, al parecer, de un clarividente que percibe información de manera extrasensorial a través de su pelo blanco. Los periodistas y demás testigos que han declarado favorablemente, no poseían tantos recursos, ¡cachis en la mar! «Un español ha vencido al aparato del Estado», Ayuso. «Quien debía proteger a los ciudadanos, se saltó y vulneró el derecho», Feijóo. ¿Reformar el CGPJ para impedir que haya jueces que, presuntamente, hagan política sustituyendo a las instituciones democráticas? Es una idea, dado que las demás contaminan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  4. 4 El surf llora la pérdida de un visionario
  5. 5 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  6. 6

    Salto busca los 1.000 millones en ventas y sigue de compras por el mundo
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  8. 8

    Mugi, Juanma es hostelero de los pies a la cabeza
  9. 9

    La ampliación de tres ambulatorios y la apertura de uno nuevo en Donostia
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Videntes y togas