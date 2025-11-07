El PP no acierta
Alberto Alberdi
Irun
Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:18
Es difícil entender la falta de humanidad y empatía del Partido Popular. Que una víctima de la dana tuviera que decir ayer a miembros del ... PP que por favor le aplaudieran tras exponer sus terribles testimonios es totalmente indecente. ¿Por qué el PP decidió no aplaudirles? ¿No ven que esas personas han sufrido lo indecible tras perder a sus familias? No les basta con apoyar el comportamiento indefendible y chulesco de Mazón, también se muestran impasibles al dolor ajeno.
