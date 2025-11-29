Tres deportistas del Pasaiako Trintxer, en la selección vasca

PasaiaTres deportistas del Pasaiako Trintxer, en la selección vasca
Josu Orgilles, Aritz Mitxelena y Dani Iparragirre se midieron a Austria en Viena
Pasaia
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22
Un total de tres jugadores pertenecientes al club Pasaiako Trintxer de hockey han sido convocados recientemente por la selección vasca para enfrentarse en Viena a ... la selección de Austria. Se trata de Josu Orgilles, Aritz Mitxelena y Dani Iparragirre.
Los tres deportistas se muestran satisfechos de la experiencia y de los resultados que han cosechado. Comenzaron ganando 2-1 el primer partido que protagonizaron ante los austriacos. El segundo de los encuentros en los que entraron en liza, tuvieron que conformarse con el empate (1-1) con el que acabó la contienda.
