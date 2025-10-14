Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los tenientes de alcalde Aintzane Taberna, Mikel García, Iratitz Pazos y Miguel Mari Torrea.

Pasaia

Las tenencias de alcaldía se retrasan en apoyo a las movilizaciones por Gaza

El alcalde Teo Alberro ha informado que los tenientes de alcalde ofrecerán atención presencial el próximo día 22 en lugar de este miércoles

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Martes, 14 de octubre 2025, 20:34

Comenta

En el contexto del paro general y de las movilizaciones convocadas para hoy, miércoles, el equipo de Gobierno municipal ha decidido retrasar las cuatro ... tenencias de alcaldía previstas para este mismo día. Con el objetivo de «mostrar su solidaridad con el pueblo de Gaza y denunciar el genocidio», el alcalde, Teo Alberro Bilbao, ha decidido aplazar durante una semana los servicios presenciales para facilitar a los vecinos la participación en estas movilizaciones.

