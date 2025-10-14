Las tenencias de alcaldía se retrasan en apoyo a las movilizaciones por Gaza

En el contexto del paro general y de las movilizaciones convocadas para hoy, miércoles, el equipo de Gobierno municipal ha decidido retrasar las cuatro ... tenencias de alcaldía previstas para este mismo día. Con el objetivo de «mostrar su solidaridad con el pueblo de Gaza y denunciar el genocidio», el alcalde, Teo Alberro Bilbao, ha decidido aplazar durante una semana los servicios presenciales para facilitar a los vecinos la participación en estas movilizaciones.

En lugar de esta tarde, por tanto, los tenientes de alcalde de los cuatro distritos, Aintzane Taberna Ezkurra (Donibane), Miguel Mari Torrea (San Pedro), Iraitz Pazos Lapido (Trintxerpe) y Mikel García Peñil (Antxo), prestarán este servicio presencial una semana más tarde, es decir, el 22 de octubre, y estarán entonces en la sede del distrito que les corresponde.

De manera habitual, los cuatro responsables atienden presencialmente a la ciudadanía el primer y tercer miércoles de cada mes, de 18.00 a 19.30 horas. Se puede acudir sin cita previa, pero los tenientes de alcalde agradecen, en los casos en los que sea posible, que se envíe un correo electrónico mencionando el tema que se quiere tratar y la hora aproximada en la que se acudirá a la cita.

Así, en el caso de Donibane, los vecinos pueden llamar al número de teléfono 943 00 43 44 o escribir un email a donibane@pasaia.net para contactar con Aintzane Taberna.

Por su parte, los sanpedrotarras deben llamar al 943 39 93 48 o enviar un correo electrónico a spedro@pasaia.net si desean dirigirse a Miguel Mari Torrea.

En Trintxerpe, el teléfono habilitado para este fin es el 943 00 43 04 y la dirección de correo electrónico, trintxerpe@pasaia.net.

Finalmente, para contactar con el teniente de alcalde de Antxo, se puede llamar al 943 24 85 10 o escribir a antxo@pasaia.net.