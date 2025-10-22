El servicio 'Goxatu', en marcha en los gaztelekus de Pasaia

E. V. PASAIA. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Un año más, el Ayuntamiento está ofreciendo el servicio de asesoría e información de sexualidad y género. El servicio se ofrecerá hasta el 23 de junio en los gaztelekus de San Pedro/Trintxerpe, Donibane y Antxo, así como online.

El programa busca garantizar el acceso a información veraz y combatir la violencia machista entre adolescentes, tras consolidarse como referencia en educación afectivo-sexual durante los últimos años.

El servicio es gratuito y se presta tanto en euskera como en castellano. Cada quince días se ofrece atención presencial confidencial en los gaztelekus de los cuatro distritos, individual, en pareja o en grupo, los días que se determinan en el calendario, de 17.30 a 19.30 horas. Asimismo, se mantendrá el canal de consultas a través del correo electrónico sexuaholkularitza@pasaia.net y se reforzará su presencia en redes sociales a través de @lahia3.0 en Instagram, donde compartirá recursos pedagógicos y actividades locales.

Asimismo, durante este curso se ofrecerán en los centros escolares de Pasaia talleres formativos dirigidos a alumnado de 6º de EP y 3º de ESO, a profesorado y madres y padres, así como a alumnado de Formación Profesional Básica.