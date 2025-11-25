Saregileak hace público un manifiesto con sus demandas

E. V. PASAIA. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Con motivo de la celebración ayer, martes, del 25N, la plataforma ciudadana Saregileak de Pasai Antxo hizo público un manifiesto en el que recuerda que las violencias contras las mujeres «adoptan diferentes formas, todas recrudecidas y normalizadas ante un discurso de la igualdad que es, a todas luces, inexistente en la vida cotidiana del 52% de la población mundial».

En el texto, Saregileak también hace públicas una serie de demandas a las instituciones locales: «A quienes tenéis en vuestras manos los recursos desde los ayuntamientos, exigimos un compromiso real para garantizar una educación afectivo-sexual y en valores de igualdad desde la infancia; asesoramiento y acompañamiento real, efectivo y holístico a las mujeres que sufren violencias; y políticas libres de enfoques revictimizadores, centradas siempre en la protección, la reparación y la autonomía de las sobrevivientes».

Para finalizar, en su manifiesto, este colectivo lanza un mensaje a las mismas instituciones. «Nuestra pasividad es su licencia. Por cada vida arrebatada, por cada miedo sembrado, por la igualdad real», concluye Saregileak.