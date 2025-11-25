Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Pasaia

Saregileak hace público un manifiesto con sus demandas

E. V.

PASAIA.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

Con motivo de la celebración ayer, martes, del 25N, la plataforma ciudadana Saregileak de Pasai Antxo hizo público un manifiesto en el que recuerda que las violencias contras las mujeres «adoptan diferentes formas, todas recrudecidas y normalizadas ante un discurso de la igualdad que es, a todas luces, inexistente en la vida cotidiana del 52% de la población mundial».

En el texto, Saregileak también hace públicas una serie de demandas a las instituciones locales: «A quienes tenéis en vuestras manos los recursos desde los ayuntamientos, exigimos un compromiso real para garantizar una educación afectivo-sexual y en valores de igualdad desde la infancia; asesoramiento y acompañamiento real, efectivo y holístico a las mujeres que sufren violencias; y políticas libres de enfoques revictimizadores, centradas siempre en la protección, la reparación y la autonomía de las sobrevivientes».

Para finalizar, en su manifiesto, este colectivo lanza un mensaje a las mismas instituciones. «Nuestra pasividad es su licencia. Por cada vida arrebatada, por cada miedo sembrado, por la igualdad real», concluye Saregileak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 Un médico recomienda exponerse al frío para mejorar nuestro bienestar: «No debemos estar siempre a 20º en invierno»
  5. 5 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  6. 6 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  7. 7

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  8. 8 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  9. 9 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  10. 10 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Saregileak hace público un manifiesto con sus demandas