Los músicos del pueblo pusieron banda sonora al desfile de gigantes y cabezudos. Elena Viñas

Pasaia

San Pedro celebra a lo grande sus fiestas más 'txikis'

Jon Alonso cocinó la mejor tortilla de patata, que fue subastada por cerca de 25 euros entre los vecinos

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:07

Las fiestas de San Pedro Txiki han permitido a niños y adultos disfrutar a lo grande de la versión reducida de sus fiestas patronales. «Ha ... sido como volver al verano con la temperatura que nos está haciendo. ¡Qué suerte hemos tenido!», comentaba ayer una vecina en el frontón.

