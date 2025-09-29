San Pedro celebra a lo grande sus fiestas más 'txikis'

Las fiestas de San Pedro Txiki han permitido a niños y adultos disfrutar a lo grande de la versión reducida de sus fiestas patronales. «Ha ... sido como volver al verano con la temperatura que nos está haciendo. ¡Qué suerte hemos tenido!», comentaba ayer una vecina en el frontón.

Este equipamiento deportivo se convertía en escenario de buena parte de los festejos programados desde últimas horas de la tarde del viernes, cuando Manuel Gestido protagonizó el chupinazo más emotivo y solidario de los últimos años.

En el frontón tuvo lugar también el concurso de tortilla de patata, en el que tomaron parte cerca de treinta personas. El premio a la mejor tortilla se lo adjudicó Jon Alonso, quien «emocionado», recogía el diploma de ganador y el correspondiente regalo: una mariscada de los viveros del pueblo.

En categoría infantil, Xura y Gari se hicieron con el mismo galardón. La distinción a la tortilla «más bonita» fue para Unai Otxotorena, mientras que la mejor cocinada por un establecimiento hostelero del distrito resultó ser la del Hiru T'erdi. Todos los premiados se llevaron su correspondiente diploma y un regalo.

Tras desvelarse el palmarés en su totalidad, el público tuvo la oportunidad de pujar por la tortilla ganadora que, finalmente, fue subastada por cerca de 25 euros. El resto de tortillas se convirtieron en pintxos que degustaron varias decenas de sanpedrotarras.

Ampliar Jon Alonso muestra orgulloso el diploma de ganador. A la derecha, el jurado probando las tortillas Elena Viñas

La jornada de despedida de las fiestas daba lugar, asimismo, a otros actos que despertaron no menos interés en la población. Ese era el caso del desfile que la comparsa de gigantes y cabezudos protagonizó a mediodía, junto con los músicos locales. Entre ellos, se encontraba Jose Inazio Murua, quien ha participado en el rodaje de la película 'Maspalomas', dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi.

El toro de fuego puso anoche punto final a unos San Pedro Txikis de auténtico éxito.

También en Antxo

Mientras en San Pedro vivían los últimos coletazos de sus festejos y del verano más tardío, Antxo celebraba, igualmente, los San Fermín Txikis, que se han traducido en comidas populares, encierro con toros de cartón piedra provisto de ruedas, un campeonato de carabina, chocolatada y música de DJ.