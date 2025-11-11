Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasaia

Roban la lotería de Navidad en el hogar de jubilados Palazio Txiki de Pasai San Pedro

E. V.

Pasaia.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28

El hogar de jubilados Palazio Txiki de Pasai San Pedro fue asaltado este pasado fin de semana. Los cacos se llevaron las participaciones de lotería de Navidad de este centro, así como varios cientos de euros recaudados entre los socios para una excursión que planean hacer este viernes.

Según han informado los directivos de Palazio Txiki, el robo tuvo lugar la noche del sábado. Los amigos de lo ajeno habrían entrado, al parecer, por una puerta de emergencia. Tras reventar otra puerta exterior y la de la oficina, se hicieron con el botín. Señalan que «todas las participaciones del número 58.841 del 126 al 150 quedarán anuladas a todos los efectos». En consecuencia, los ladrones no podrán cobrar ninguna de las participaciones sustraídas.

