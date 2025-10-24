Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un tramo de la calzada hundido ante Azkuene, 32.

Pasaia

Repararán la calzada entre Azkuene y avenida de Ulia

E. V.

PASAIA.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

Comenta

El Ayuntamiento informa que, entre los días 28 y 31, se realizarán trabajos para reparar la calzada entre la avenida de Ulia, 1 y la calle Azkuene. Para llevar a cabo estas labores de la manera más rápida y eficaz posible, se deberán hacer varios cambios en el tráfico de Trintxerpe. Por un lado, no se podrá acceder desde la avenida de Ulia, 1-3 y la calle Errenteria hasta la calle Azkuene. Por otro, los vehículos que deseen acceder a Azkuene tendrán que hacerlo por la zona alta de la avenida Ulia.

Los coches que quieran acceder y salir de la calle Errenteria y los garajes de avenida Ulia, 3 lo deberán hacer en sentido contrario al habitual, siendo ese tramo de doble sentido. Cabe indicar que en todo momento se podrá circular por la calle Azkuene.

Se prevé que los trabajos finalicen el día 31, a las 8.00 horas. Para realizar estas reparaciones, el Ayuntamiento ha invertido 7.399,15 euros. Para acometerlas, es fundamental que no llueva en los días indicados. Si la meteorología fuese adversa y se pospusieran, el Ayuntamiento informaría de los cambios de fecha.

