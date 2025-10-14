La red Oinherri de Oarsoaldea celebró su primer encuentro en Pasai Donibane

E.V. pasaia. Martes, 14 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El Auditorio Juanba Berasategi acogió el primer encuentro de la red Oinherri de Oarsoaldea. Oinherri es una red que reúne a los municipios y agentes de los ámbitos del ocio, la educación, la cultura y el euskera que promueve en Euskal Herria el concepto de «pueblo educador»: un modelo de municipio que concibe el espacio público como un lugar de aprendizaje y fomenta la participación activa de la comunidad en los procesos educativos. En la cita participaron representantes políticos y técnicos de los ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia, junto con personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea. Entre todos sentaron las bases para una nueva forma de colaboración intermunicipal.

La jornada se desarrolló en dos fases. En la primera, Oinherri ofreció una ponencia sobre el modelo de «pueblo educador», mientras que técnicos forales explicaron el marco estratégico de la acción comunitaria. Posteriormente, se dio paso a una dinámica participativa en la que cada representación municipal trabajó en la elaboración de sus «proyectos semilla».

El momento clave llegó con la puesta en común de todas las propuestas. El intercambio no solo permitió compartir ideas, sino también identificar necesidades y desafíos comunes que trascienden los límites municipales, avanzando hacia una concepción integral de la educación más allá del ámbito escolar tradicional.

Según explican, el compromiso adquirido es «claro»: continuar trabajando «de forma colaborativa» para transformar estos retos comunes en oportunidades de desarrollo para toda la comarca de Oarsoaldea, fortaleciendo así los lazos entre municipios y agentes «en línea con los objetivos de la red».