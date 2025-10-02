Realizan obras de reparación de adoquines en Torreatze

Elena Viñas Pasaia Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha iniciado en los últimos días la segunda fase de reparación de adoquines de la calle Torreatze de San Pedro. Así lo informa a través de sus redes sociales. En ellas indica que para la ejecución de estos trabajos se han invertido 12.523,30 euros (IVA incluido).

«El gasto se ha financiado en el marco del convenio suscrito con la Diputación Foral de Gipuzkoa para el mantenimiento de los espacios de interacción puerto-ciudad», señalan desde el Consistorio.